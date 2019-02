Un ancien haut fonctionnaire témoigne : "La terreur s'accroît en Corée du Nord"

Le rendez-vous est fixé dans un quartier de Séoul, la capitale sud-coréenne, où se concentrent quelques associations d'anciens citoyens de Corée du Nord. Chapeau vissé sur la tête et lunettes de soleil malgré la grisaille, Thae Yong-ho se présente flanqué de deux gardes du corps, membres des services de sécurité de la Corée du Sud. Cette protection n'a rien de superflu : l'ancien no 2 de l'ambassade nord-coréenne à Londres figure sur la liste noire de Pyongyang depuis qu'il a fait défection, en 2016, avec sa femme et ses deux fils. Kim Jong-un est " prêt à tout pour éliminer ses ennemis ", rappelle-t-il.

...