Ebranlé par l'affaire Trump, le chef de l'Etat ukrainien va affronter Vladimir Poutine pour négocier la paix dans l'est du pays. Ses opposants attendent le faux pas.

Soudain, une fusée s'élève dans le ciel couleur de plomb. Dans le lointain, une lumière blanche lui répond. C'est le signal. Il est un peu plus de midi, ce 9 novembre, près de Donetsk, et les soldats ukrainiens entament leur retrait de la ligne de front, imités, dans le camp d'en face, par les forces prorusses. Le recul est symbolique - les deux armées ne s'éloignent que d'un kilomètre -, mais il constitue une avancée notable dans la résolution de ce conflit vieux de cinq ans. " Le Kremlin en avait fait une condition préalable à toute reprise des négociations, commente un diplomate impliqué dans le processus de paix. C'est chose faite. " Désormais, plus rien ne s'oppose à la tenue d'un " format Normandie ", ainsi que l'on nomme les rencontres entre dirigeants ukrainien, russe, français et allemand. Une première depuis 2016. Quand aurait-il lieu ? " Le 9 décembre, à Paris. "

...