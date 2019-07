Le parti du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive largement en tête des législatives anticipées de dimanche en Ukraine avec 43,9% des voix, un score record, selon un sondage réalisé à la sortie des urnes.

Quatre autres partis devraient franchir le seuil de 5% de suffrages nécessaire pour entrer au Parlement, selon ce sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote par le consortium "Exit Poll National" réunissant trois instituts.

Il s'agit des prorusses de la Plateforme d'opposition (11,5%), suivie de trois formations pro-occidentales: Solidarité européenne de l'ex-président Petro Porochenko (8,9%), Patrie de l'ex-Première ministre Ioulia Timochenko (7,6%) et le parti Golos (Voix) fondé seulement en mai par la superstar du rock ukrainien Sviatoslav Vakartchouk (6,3%).

Aussitôt après cette annonce, qui porte sur la moitié des sièges pourvus au scrutin proportionnel, M. Zelensky a fixé comme "priorités" du pouvoir la fin de la guerre avec les séparatistes prorusses dans l'Est du pays et la lutte contre la corruption. "Nous sommes reconnaissants au peuple ukrainien pour ce soutien (...) Nous ne laisserons pas tomber les Ukrainiens", a-t-il déclaré au siège de l'état-major électoral de son parti. "Vous connaissez nos priorités principales (...) comme pour chaque Ukrainien, c'est de mettre fin à la guerre, de faire revenir les prisonniers et de vaincre la corruption", a-t-il affirmé, avant d'inviter le parti Golos à des négociations en vue de la formation d'une coalition au pouvoir. "Nous avons le plaisir d'inviter M. Vakartchouk" aux négociations, a-t-il déclaré.