Trump: roi de la triche au golf

Assidu des terrains de golf, le président américain a ses techniques bien à lui pour gagner sur le green. Comme en politique, jouer dans les règles ne l'intéresse guère. Il golfe, comme il préside: qu'importe la manière, le principal est de gagner.

Trump aime le golf et ne s'en cache pas. Il joue régulièrement et possède une vingtaine de terrains. Une assiduité qu'on lui reproche puisque, depuis qu'il est président, il s'est rendu à 177 reprises dans l'un de ses clubs. Rick Reilly, chroniqueur sportif qui connaît Trump depuis trente ans, a rencontré une centaine de caddies et partenaire de golf du président américain pour son livre How Golf Explains Trump. L'image qu'il en dresse n'est pas des plus flatteuses. Trump a effectivement un niveau olympique dans un sport qu'il affectionne particulièrement. Mais malheureusement pour lui, c'est dans le domaine de la triche.

