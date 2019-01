Trump réclame 5,7 milliards de dollars pour une "barrière en acier" à la frontière

"A la demande des démocrates, il s'agira d'une barrière en acier plutôt que d'un mur en béton", a déclaré M. Trump, qui a évoqué une "crise humanitaire et sécuritaire grandissante" alors que le mur qu'il appelle de ses voeux est à l'origine depuis plus de deux semaines d'une paralysie partielle des administrations fédérales.

"Notre frontière sud est la porte d'entrée de vastes quantités de drogue, dont méthamphétamine, héroïne, cocaïne et fentanyl", a également dénoncé le 45e président des Etats-Unis, rejetant une fois de plus la responsabilité du "shutdown" sur les démocrates, qui selon lui "refusent de financer la sécurité aux frontières".

S'appliquant à prendre un ton grave au cours de son intervention de neuf minutes, il n'a pas mentionné la possibilité de recourir à une mesure d'urgence exceptionnelle, comme il l'avait évoqué.

Trump prend les Américains "en otages"

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a accusé mardi Donald Trump de prendre les Américains "en otages" avec le "shutdown" qui paralyse une partie des administrations fédérales, avec pour seul objectif selon elle d'obtenir le financement d'une barrière à la frontière avec le Mexique.

"Voici les faits: le président Trump doit cesser de prendre les Américains en otages, doit cesser de créer de toutes pièces une crise" migratoire et humanitaire à la frontière "et doit rouvrir le gouvernement", a déclaré la démocrate lors d'une déclaration solennelle retransmise en direct. "Le président vient d'utiliser le décor du Bureau ovale pour créer de toutes pièces une crise, alimenter la peur, et détourner l'attention du chaos dans son administration", a renchéri le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, à ses côtés.

"Ne vous y trompez pas: les démocrates et le président veulent tous renforcer la sécurité à la frontière. Nous sommes toutefois en profond désaccord avec le président sur la façon la plus efficace de le faire", a affirmé Chuck Schumer.

"Le fait est qu'au premier jour de ce Congrès", le 3 janvier, les démocrates de la Chambre "ont passé des textes déjà approuvés précédemment par le Sénat "afin de rouvrir le gouvernement et de financer des solutions intelligentes et efficaces pour la sécurité à la frontière", a ajouté Nancy Pelosi, forte de sa nouvelle majorité à la Chambre des représentants. Les républicains contrôlent le Sénat et la Maison Blanche.

"Le fait est que les femmes et les enfants à la frontière ne sont pas une menace pour la sécurité, ils présentent un défi humanitaire, un défi que les politiques cruelles et contreproductives du président Trump n'ont fait qu'amplifier", a-t-elle lancé.