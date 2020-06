Donald Trump a déclaré samedi qu'il avait demandé à ses autorités sanitaires de ralentir le rythme du dépistage du Covid-19 parce que cela provoquait une augmentation du nombre de cas détectés aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé du monde par la pandémie.

Sans expliciter s'il était sérieux, le président américain a affirmé à la foule de ses partisans réunis à Tulsa, dans l'Oklahoma, que le dépistage était "une arme à double tranchant".

"Voilà le mauvais côté: quand on fait ce volume de dépistage, on trouve plus de gens, on trouve plus de cas", a-t-il poursuivi lors de ce premier meeting organisé pendant la pandémie aux Etats-Unis.

"Alors j'ai dit à mon équipe +Ralentissez le dépistage+. Ils font des tests, et des tests...", a ajouté Donald Trump, dont la gestion de la crise sanitaire aux Etats-Unis est largement critiquée.

"Il plaisantait évidemment pour dénoncer la couverture médiatique absurde", a ensuite indiqué à l'AFP un responsable de la Maison Blanche, sous couvert d'anonymat.

Six membres de l'équipe de campagne Trump ont été testés positifs au Covid-19 et placés en quarantaine quelques heures avant ce rassemblement. Jusqu'à présent relativement épargné, l'Oklahoma connaît en ce moment une forte poussée des cas détectés.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par le nouveau coronavirus avec plus de 2,2 millions de cas et près de 120.000 morts, pour près de 330 millions d'habitants.

