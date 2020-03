Le président américain Donald Trump a évoqué samedi un possible placement de l'Etat de New York en "quarantaine" en raison de la pandémie de coronavirus, tout en restant évasif sur ce qu'il entendait exactement par ce terme.

"Nous aimerions que New York soit placé en quarantaine parce que c'est un point chaud", a-t-il déclaré au moment de quitter la Maison Blanche.

"New York, New Jersey, peut-être un ou deux autres endroits, certaines parties du Connecticut, j'y réfléchis", a-t-il ajouté.

Interrogé quelques minutes plus tard sur ce thème, le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo, qui s'est entretenu samedi matin avec M. Trump, a affirmé que le sujet n'avait jamais été abordé.

"Je ne sais même pas ce que cela veut dire", a-t-il affirmé. "Je ne sais même pas comment cela pourrait être appliqué d'un point de vue légal".

New York est l'épicentre de l'épidémie qui frappe désormais de plein fouet les Etats-Unis.

