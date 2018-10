Trump dénonce la "haine" aux Etats-Unis après la fusillade dans une synagogue, Israël parle d'une attaque "antisémite horrible"

Le bilan sera "plus dévastateur" que prévu initialement, a-t-il déclaré à la presse avant de s'envoler pour une rencontre avec des agriculteurs. Les médias américains évoquent au moins quatre morts et plusieurs blessés.

Renforcer la législation sur la peine de mort

Le président américain a également souhaité renforcer la législation sur la peine de mort. "Quand des gens font ce genre de chose, ils devraient se voir infliger la peine capitale", a-t-il dit.

Tout a commencé samedi peu après 10h00 locales (16h00 HB) quand la police locale a appelé les habitants du quartier à rester chez eux, évoquant un "tireur" à proximité de la synagogue.

"Il y a un tireur dans la zone de Wilkins et Shady. Evitez le quartier", ont tweeté les services de sécurité publique de la ville, qui ont déployé d'importantes forces sur place. Le tireur s'est finalement rendu.

"Le suspect de la fusillade est en garde à vue. Nous avons de nombreuses victimes à l'intérieur de la synagogue, il y a trois officiers qui ont été touchés", a indiqué aux médias sur place un porte-parole de la police.

Une attaque "antisémite horrible", selon Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé samedi sa solidarité avec les Etats-Unis et les victimes d'une attaque "antisémite horrible" dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où un tireur a tué plusieurs personnes avant de se rendre.

"Nous sommes solidaires avec la communauté juive de Pittsburgh. Nous sommes solidaires avec le peuple américain face à cette violence antisémite horrible", a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Donald Trump a immédiatement dénoncé le climat de "haine" aux Etats-Unis et dans le monde. Selon le président américain, le bilan de cette fusillade risque d'être "plus dévastateur" qu'annoncé initialement.

Les médias américains évoquent au moins quatre morts. Refusant de confirmer ces chiffres, le directeur de la sécurité publique de Pittsburgh a ajouté qu'il y avait six blessés, dont quatre parmi les forces de l'ordre.

"Scène terrible à l'intérieur"

"La scène est terrible à l'intérieur", a ajouté Wendell Hissrich devant les caméras, apparemment très ému. "C'est l'une des pires scènes de crime sur laquelle je me sois rendu, et j'ai été sur des accidents d'avion", a-t-il ajouté. Les motivations du tireur, qui a été placé en garde-à-vue, n'étaient pas connues dans l'immédiat. Selon plusieurs médias, il s'agit d'un homme de 46 ans, nommé Rob Bowers et auteur de messages antisémites sur les réseaux sociaux. Il aurait proféré des menaces à caractère antisémite lors de l'attaque.