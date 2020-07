Le président républicain Donald Trump a de nouveau balayé d'un revers de manche un dernier sondage le montrant en difficulté croissante face à son rival démocrate Joe Biden, dans une interview diffusée dimanche sur Fox News.

"D'abord et avant tout, je ne suis pas en train de perdre, car ce sont des sondages bidon", a assuré le milliardaire, interrogé par le journaliste Chris Wallace sur une enquête d'opinion montrant M. Biden le devançant de huit points, à 49% contre 41%.

"Biden est incapable d'aligner deux phrases à la suite", a ensuite attaqué le président américain qui, invité à préciser s'il considérait son adversaire "sénile", n'est cependant pas allé jusque-là.

"Je ne veux pas dire cela, je dirais qu'il n'est pas compétent pour être président. Pour être président, il faut être vif d'esprit, solide, et bien d'autres choses. Il ne sort même pas de son sous-sol", a critiqué M. Trump.

Il faisait référence au fait que Joe Biden, 77 ans, passe l'essentiel de son temps reclus dans sa résidence dans l'Etat du Delaware, peinant à donner un élan médiatique à sa campagne pour la Maison Blanche.

M. Trump a également refusé d'apporter tout crédit à une conclusion du sondage de Fox News montrant que les électeurs le considéraient moins "compétent" que M. Biden. Il a suggéré que cette question soit tranchée par un test de quotient intellectuel imposé aux deux candidats septuagénaires.

"Faisons un test. Faisons un test maintenant. Posons-nous, Joe et moi, et passons un test", a lancé le dirigeant républicain, qui le 3 novembre sera opposé dans les urnes à l'ancien vice-président de Barack Obama.

Un autre sondage publié dimanche et réalisé par la chaîne ABC et le journal Washington Post montre une avance de Joe Biden sur Donald Trump encore plus nette dans les intentions de vote, à 55% contre 40%.

M. Trump continue de payer cher sa gestion jugée mauvaise de la crise du Covid-19 aux Etats-Unis, avec un taux d'approbation de sa politique générale chutant à 39%, 57% la réprouvant.

