Le bilan du président américain sortant est terni par l'impact économique de la crise sanitaire et par sa gestion hasardeuse de la pandémie. Pour le reste, Donald Trump a majoritairement fait ce qu'il avait dit qu'il ferait...

Make America Great Again. Tel était, en juin 2015, le slogan de campagne choisi par un homme d'affaires que personne, pas même lui-même, n'imaginait devenir président de la première puissance mondiale un an et demi plus tard. Fustigeant des politiciens "corrompus", "inaptes", et "à la solde d'intérêts particuliers", le milliardaire se présentait au public en candidat antisystème, défenseur des "véritables" intérêts du peuple américain. Au départ largement méprisé par ses concurrents à l'investiture républicaine, Donald Trump a su faire son chemin, largement à cause d'une double imprudence de ces derniers: ne pas avoir pris la menace au sérieux, et ne pas avoir proposé un programme intelligible au plus grand nombre.

Dans un monde en mutation accélérée et aux repères brouillés, Donald Trump a su jouer lors de la campagne présidentielle de 2016 sur les fragilités de ses compatriotes pour élaborer son propre programme: conservatisme identitaire, politique fiscale agressive et retour à l'unilatéralisme, le tout avec des relents xénophobes à peine voilés. Quatre ans plus tard, force est de constater que le 45e président des Etats-Unis a pu transformer la majorité de ses promesses en réalités tangibles. Il y a même fort à parier que, sans les effets dévastateurs de la crise du coronavirus sur l'économie américaine dont il a largement sous-estimé l'ampleur, le président aurait eu de grandes chances d'être reconduit dans ses fonctions. Mais les électeurs américains étant avant tout soucieux de performances économiques, Donald Trump sera-t-il, au soir du 3 novembre ou un peu plus tard, le premier président américain depuis Bush père à devoir se retirer après un seul mandat? Ce sera à coup sûr un des héritages majeurs du mandat de Donald Trump à la tête des Etats-Unis: son influence sur la refonte de la Cour suprême et sur la nomination des juges officiant au sein des cours fédérales dans les Etats, près de 25% de ceux-ci ayant été remplacés au cours des quatre dernières années. Les Etats-Unis se trouvent, d'un point de vue idéologique, à la croisée des chemins, et deux interprétations des documents fondateurs s'affrontent depuis le début des années 1980 et l'époque du président Ronald Reagan (1981-1989): une vision rigoriste des intentions des Pères de la nation et une appréhension plus évolutive des documents promus par ceux-ci (la Constitution et la Déclaration des droits sont vus comme des "écrits vivants" par les progressistes). Ces deux tendances se sont éloignées ces quarante dernières années l'une de l'autre à tel point qu'aujourd'hui, tout dialogue à leur sujet semble voué à l'échec.Donald Trump, qui avait notamment fait de la protection du second amendement (le droit au port d'arme) une pierre angulaire de sa vision de la Constitution a veillé à faire élire au sein des circuits judiciaires fédéraux des juges défenseurs d'une vision non évolutive des documents fondateurs. Cette tendance n'est nulle part plus visible qu'au sein de la Cour suprême, où la nomination de deux juges conservateurs, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, a conforté le camp identitaire conservateur de l'institution. Le décès, le 18 septembre dernier, de la doyenne de la cour Ruth Bader Ginsburg, une progressiste, et son remplacement prévu par Amy Coney Barrett devrait amplifier un peu plus ce penchant. Les trois juges de la Cour suprême nommés par Trump ont près de 50 ans et influeront sur ses décisions futures, politiques, sociales et sociétales, sauf décès inopiné, pendant un quart de siècle. Donald Trump, qui s'est présenté aux électeurs américains en 2016 plus en tant qu'homme d'affaires qu'en responsable politique - un qualificatif qu'il honnit presque - a fait du rétablissement de l'économie, en particulier en faveur des "Américains ordinaires", un axe majeur de son programme. Son mandat a donné lieu à un emballement de l'économie, la plupart des indicateurs, du taux de chômage aux indices boursiers, sont passés dans la zone verte, enregistrant même pour ces derniers des records historiques. Cette dynamique s'est toutefois brisée au début de l'année 2020 sur l'épidémie de coronavirus, dont le président a négligé l'importance et les répercussions sur l'économie. Sans surprise, l'économie américaine est en récession nette sur les deux premiers trimestres de 2020, et un peu moins de 10% des Américains sont sans emploi en ce début d'automne. Avant ce coup d'arrêt, le président Trump avait tenu ses promesses de campagne sur deux plans, même si leurs effets ont été critiqués. Premièrement, il a baissé le taux d'imposition des entreprises ainsi que l'impôt sur le travail pour des millions d'Américains. Les nouvelles dispositions concernant les taxes fédérales promulguées par les républicains en décembre 2017 ont fait baisser de près de 15% le niveau d'imposition des entreprises. Deuxièmement, Donald Trump a érigé la révision de la politique commerciale et monétaire américaine à l'égard de la Chine, du Mexique et du Canada (à travers le traité Nafta pour les deux derniers) au rang de priorité absolue. Elle était censée bénéficier aux agriculteurs et autres travailleurs américains, dans des secteurs aussi divers que la production d'énergie, de véhicules ou d'aluminium. Ses effets ont été modestes en termes réels mais ont conféré au président une image de "dur à cuire" en matière de défense des intérêts commerciaux nationaux. Pour preuve, le soutien que lui rendent en retour les agriculteurs, notamment, est tout à fait tangible. Au cours de son mandat, Donald Trump s'est souvent scandalisé de voir les Etats-Unis se faire "vampiriser commercialement" par la Chine, que cela soit en matière de politique commerciale ou de respect des droits de propriété intellectuelle. Son administration a ainsi imposé à quatre reprises des droits de douane importants aux importations chinoises. A la faveur du dernier train de mesures, près de 200 milliards de dollars d'importations chinoises ont été taxés à 25% avant de pouvoir pénétrer sur le marché américain. La Chine a sans surprise réagi à ces dispositions, mais dans des proportions nettement moindres, en taxant elle-même et également à quatre reprises pour des dizaines de milliards de dollars de produits américains. Donald Trump l'avait maintes fois clamé lors de sa campagne de 2016: élu président, ce serait America first. Cette vision s'est traduite dans la renégociation ou le retrait de traités internationaux, dans le domaine du libre-échange comme pour le Nafta (Accord de libre-échange nord-américain, Etats-Unis, Canada, Mexique), ou dans celui de la protection environnementale. Le président américain a toujours compté au rang des climato-sceptiques et n'en s'en est jamais caché. Sa promesse de se retirer de l'Accord de Paris sur le climat de 2015 a été exaucée le 1er juin 2017, quelques mois à peine après son investiture. Donald Trump justifia sa décision en déclarant que le traité "minait l'économie américaine, la mettant dans une position de désavantage structurel". "C'est une abrogation et un remplacement sans condition de l'Obamacare, ne vous y méprenez pas." Début août 2017, le nouveau président américain annonce en grande pompe l'aboutissement d'une de ses mesures phares: la suppression du système de soins de santé Affordable Care Act imaginé par le président Barak Obama et son vice-président Joe Biden pour garantir une couverture de santé aux 15% des Américains qui n'en sont pas munis. Donald Trump avait vilipendé pendant sa campagne de 2016 cette mesure, qualifiée de "socialiste" et jugée contraire à l'esprit américain de résilience et d'individualisation des pertes et profits. Dans la pratique toutefois, l'annulation de celle-ci n'a pas pu se faire aussi facilement que prévu. Si certaines parties ont été effectivement démantelées, notamment les amendes pour les personnes ne désirant pas souscrire à une assurance en matière de soins de santé, d'autres dispositions sont toujours en application. La Cour suprême est appelée à se positionner sur la validité de celles-ci dans les mois à venir. C'était la promesse de campagne la plus osée de Donald Trump en matière de relations internationales. Et c'est celle qui, traduite dans les faits, a eu le plus de retentissement, avec la sortie de l'Accord de Paris sur le climat. Donald Trump entretient avec l'Etat d'Israël des liens étroits. Son gendre Jared Kushner est lui-même juif et le soutien dont bénéficie le milliardaire auprès des chrétiens fondamentalistes dits "évangéliques" le pousse à renforcer encore les liens diplomatiques privilégiés que les Etats-Unis entretiennent avec Israël. Le déménagement de l'ambassade américaine de Tel- Aviv à Jérusalem le 12 mai 2018 appuie la revendication des Israéliens à faire reconnaître Jérusalem par la communauté internationale comme capitale "une et indivisible" de l'Etat hébreu. L'inauguration du nouveau siège a coïncidé avec l'anniversaire des 70 ans de la création du pays. Il s'agissait de la proposition de campagne la plus controversée du candidat Trump à l'investiture républicaine, puis à la présidence: la construction d'un mur sur l'ensemble de la frontière américano-mexicaine, censé prévenir l'arrivée sur le sol américain de migrants illégaux en provenance pour la plupart d'Amérique centrale. De plus, il assurait que le Mexique honorerait la facture. En 2018, le gouvernement américain est entré en cessation d'activités après que les démocrates ont résisté aux demandes du président de voir allouer cinq milliards de dollars à la construction du mur. A quelques mois du terme de son mandat, Donald Trump ne peut se vanter que d'avoir fait construire 300 kilomètres du fameux mur, dont la quasi-intégralité concerne des portions déjà en place et qui devaient être remplacées. Le Mexique n'a jamais déboursé d'argent pour la construction de ces infrastructures. Contrairement à la promesse de Donald Trump en 2016, seul un nombre restreint d'immigrants illégaux a été rapatrié, et ce, même si les agents de l'ICE, la police des frontières, mènent fréquemment, sur ordre du fédéral, des opérations pour expulser des travailleurs illégaux, menant à des situations de déchirements familiaux, comme c'est le cas lorsque des enfants nés aux Etats-Unis sont séparés de parents qui travaillent depuis des années sans permis. Une bonne partie de la production alimentaire aux Etats-Unis (agriculture, usines de conditionnement de viande) est dépendante d'une main-d'oeuvre bon marché, ne présentant souvent pas de permis de travail. Le nombre de reconduites aux frontières sous le mandat de Trump a même été proportionnellement moins élevé que sous les deux mandats de Barack Obama: en 2019, un peu plus de 250.000 expulsions ont eu lieu, soit 40% de moins que les 410.000 immigrés illégaux reconduits en 2012, à la fin du premier mandat du président démocrate. Par ailleurs, les désirs de Donald Trump d'abroger le statut de protection légale des dreamers, ces enfants entrés sans papiers sur le territoire américain et protégés par la législation dite de Daca, se sont heurtés au veto de la Cour suprême. Lors de sa campagne il y a quatre ans, Donald Trump avait remis en cause de façon répétée le bien-fondé de l'alliance militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, particulièrement au regard de la façon dont certains membres, considérait-il, "oubliaient de payer leur facture", laissant aux Etats-Unis une part indue de l'ardoise. Le président américain s'était en outre montré évasif sur la garantie d'une protection américaine si un pays européen avait été envahi par la Russie. Cette proposition de campagne a été oubliée, même si Donald Trump a continué à maintes reprises à se montrer critique envers l'institution, estimant que le fardeau financier inhérent à son fonctionnement n'était pas équitablement réparti.