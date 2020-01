Législation, qualité de l'air, coût de la vie, performance de l'éducation... De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour s'assurer du bien-être de ses enfants. Voici un classement des destinations les plus favorables à la vie familiale.

Élever des enfants demande beaucoup de temps, de sacrifices et d'argent... Certaines destinations peuvent, à cet égard, paraître plus propices que d'autres à la vie familiale. Mais quelles sont les caractéristiques fondamentales d'une destination favorable aux familles ? Et quelles sont donc les meilleures villes en 2020 ? Deux questions auxquelles a tenté de répondre la start-up Movinga, spécialisée dans le déménagement.

Pour cette étude, la start-up a présélectionné 150 villes dans le monde "en raison de leur popularité en tant que destinations favorables aux familles". Pour départager ces villes, Movinga a pris en compte 13 critères, répartis en 3 catégories. Ces facteurs comprennent à la fois des éléments essentiels qui influencent sur la qualité de la vie, mais également la législation sur la famille. Enfin, pour compléter leur étude, les chercheurs se sont intéressés à l'opinion des familles qui vivent dans ces villes. De quoi mesurer le sentiment du public à l'égard de leur lieu de vie.

Résultat ? Les villes scandinaves se distinguent particulièrement, ainsi que le Canada. La Belgique, en revanche, n'est pas une très bonne élève en la matière : une seule de ses villes figure dans le classement. Anvers se situe en effet à la 33e position sur 150.

Les critères : Qualité de vie : Coût du logement, Coût de la vie, Taux de chômage, Éducation, Sécurité, Mobilité, Qualité de l'air , Santé, Activités pour les enfants. Législation sur la famille : Congés parentaux, Inclusion des couples de même sexe. Sondages auprès des parents : Sentiment de sécurité dans le quartier, Confort familial.

Top 10 des meilleures villes où vivre en famille

10 - Göteborg (Suède): Score de 91,26/100

Göteborg (Suède) © Getty Images/iStockphoto

9 - Montréal (Canada): Score de 92,08/100

Montréal (Canada). © Getty Images/iStockphoto

8 - Calgary (Canada) : Score de 93,69/100

Calgary (Canada) © iStock

7 - Reykjavik (Islande) : Score de 94,40/100

Reykjavik (Islande) © iStok

6 - Stockholm (Suède) : Score de 96,15/100

Stockholm (Suède) © Getty Images/iStockphoto

5 - Copenhague (Danemark) : Score de 96,53/100

Copenhague (Danemark) © IStockphoto

4 - Munich (Allemagne) : Score de 96,75/100

Munich (Allemagne) © Getty Images/iStockphoto

3 - Oslo (Norvège) : Score de 98,13/100

Oslo (Norvège) © istock

2 - Québec (Canada) : Score de 99,06/100

Québec (Canada) © iStock

1 - Helsinki (Finlande) : Score de 100,00/100

Helsinki (Finlande) © Getty Images/iStockphoto

