Thaïlande: visite d'un hotel fantôme abandonné depuis 14 ans (vidéo)

Un photographe britannique, Colin Hodson et sa petite amie ont visité un hôtel en Thaïlande qui a été détruit par le tsunami de 2004 qui fera plus de 230.000 victimes. L'hôtel, impressionnant mais complètement délabré, devait être reconstruit après la catastrophe naturelle, mais en raison d'un différend entre le propriétaire de l'hôtel et le gestionnaire foncier, ces plans n'ont pas été réalisés.