Les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni sont plus que tendues après la publication de propos très critiques de l'ambassadeur britannique envers Trump. Le point.

La tension diplomatique est montée d'un cran ces derniers jours entre les États-Unis et le Royaume-Uni. En cause : la publication de rapports confidentiels transmis par Kim Darroch, ambassadeur britannique à Washington, dans lesquels il se montre très critique envers Donald Trump, son administration et certaines décisions politiques.

...