Au moins 20 personnes sont mortes piétinées samedi après-midi en Tanzanie dans une bousculade lors d'un service religieux évangélique en plein air dans le nord du pays, ont indiqué dimanche un responsable gouvernemental et des témoins.

La bousculade s'est produite lorsque le prédicateur a versé de "l'huile sainte" sur le sol. Les fidèles se sont ensuite précipités pour la toucher dans l'espoir d'être guéris de leur maladie, ont déclaré des témoins.

"Jusqu'à présent, nous avons dénombré 20 morts mais le nombre pourrait augmenter car il y a eu des blessés", a déclaré à l'AFP Kippi Wariobia, commissaire de district de Moshi, dans le nord du pays, joint au téléphone depuis Nairobi.

La foule rassemblée dans la ville de Moshi assistait à une cérémonie de prières dirigée par Boniface Mwamposa, qui se surnomme "l'apôtre" et dirige un mouvement évanlégique appelé "Lève-toi et brille Tanzanie".

"L'apôtre Boniface Mwamposa a versé de l'huile d'onction sacrée sur le sol", a raconté à l'AFP un témoin, Jennifer Temu. "Des dizaines de personnes sont immédiatement tombées après avoir été bousculées et piétinées, certaines sont mortes. Nous avons compté 20 morts, mais il y a eu aussi des blessés", a-t-elle ajouté.

"C'était horrible, les gens ont été piétinés sans merci", a déclaré un autre témoin, Peter Kilewo.

"C'était comme si le prédicateur avait jeté des liasses de dollars" et "puis il y a eu tous ces morts...", a ajouté ce témoin.

La bousculade s'est produite lorsque le prédicateur a versé de "l'huile sainte" sur le sol. Les fidèles se sont ensuite précipités pour la toucher dans l'espoir d'être guéris de leur maladie, ont déclaré des témoins."Jusqu'à présent, nous avons dénombré 20 morts mais le nombre pourrait augmenter car il y a eu des blessés", a déclaré à l'AFP Kippi Wariobia, commissaire de district de Moshi, dans le nord du pays, joint au téléphone depuis Nairobi.La foule rassemblée dans la ville de Moshi assistait à une cérémonie de prières dirigée par Boniface Mwamposa, qui se surnomme "l'apôtre" et dirige un mouvement évanlégique appelé "Lève-toi et brille Tanzanie"."L'apôtre Boniface Mwamposa a versé de l'huile d'onction sacrée sur le sol", a raconté à l'AFP un témoin, Jennifer Temu. "Des dizaines de personnes sont immédiatement tombées après avoir été bousculées et piétinées, certaines sont mortes. Nous avons compté 20 morts, mais il y a eu aussi des blessés", a-t-elle ajouté."C'était horrible, les gens ont été piétinés sans merci", a déclaré un autre témoin, Peter Kilewo. "C'était comme si le prédicateur avait jeté des liasses de dollars" et "puis il y a eu tous ces morts...", a ajouté ce témoin.