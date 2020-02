La Turquie a envoyé de nouveaux renforts militaires vers ses points d'observation dans la province syrienne d'Idleb où les forces du régime syrien progressent en dépit des mises en garde répétées d'Ankara, ont rapporté les médias vendredi.

Un convoi de 150 véhicules militaires transportant des équipements et des troupes a franchi la frontière turco-syrienne en direction d'Idleb où Ankara achemine des renforts depuis plusieurs jours, a indiqué l'agence étatique Anadolu.

L'envoi de ces renforts survient alors que les forces progouvernementales syriennes semblent en passe de prendre la ville de Saraqeb, dans l'est de la province d'Idleb.

A Ankara, une source sécuritaire a affirmé que les postes d'observation turcs se trouvant dans le secteur de Saraqeb étaient "en mesure de se défendre" en cas d'attaque du régime.

La Turquie dispose d'une douzaine de postes d'observation dans la province d'Idleb aux termes d'un accord avec la Russie, parrain du régime syrien. Trois de ces postes, dans le sud-est de la province, se trouvent actuellement dans des secteurs dont les forces du régime syrien ont pris le contrôle à la faveur de leurs récentes avancées, selon la source sécuritaire turque.

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme, une ONG, avait indiqué mercredi que les militaires turcs déployés dans un poste d'observation au nord de Saraqeb avaient bombardé à l'artillerie les forces du régime pour tenter de stopper leur avancée.

"Les forces turques dans ce secteur prennent et prendront toutes les mesures nécessaires" pour se défendre, a indiqué la source turque sans confirmer directement l'incident.

Ankara ne cesse de hausser le ton à l'égard de Damas depuis des combats inédits lundi entre les forces du régime et les militaires turcs qui ont fait plus de 20 morts des deux côtés.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays soutient des groupes rebelles à Idleb, a indiqué mercredi avoir demandé à son homologue russe Vladimir Poutine de museler les forces du régime, avertissant qu'Ankara riposterait à toute éventuelle attaque visant ses militaires en Syrie.

M. Erdogan reproche à la Russie de ne pas faire assez pression sur Damas, dont la poursuite de l'offensive à Idleb avec l'appui de Moscou semble mettre à rude épreuve la coopération russo-turque sur le dossier syrien.

Une délégation russe est attendue en Turquie samedi pour des discussions sur la Syrie, selon le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu.

