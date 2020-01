Sydney menacée de coupures de courant à cause des incendies

L'approvisionnement en électricité de l'Etat le plus peuplé d'Australie, et de sa plus grande ville, Sydney, était menacé par les feux de forêt qui ont détruit deux postes électriques, les autorités mettant en garde contre des pannes de courant si la situation empire.

