Stoltenberg: "L'Iran doit s'abstenir de davantage de violence et de provocations"

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a appelé lundi l'Iran à éviter "davantage de violence et de provocations", à l'issue d'une réunion extraordinaire des ambassadeurs de l'Alliance atlantique sur la crise entre Washington et Téhéran, en ménageant les Etats-Unis pour la mort du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien, Abou Mehdi al-Mouhandis.

Stoltenberg © belga