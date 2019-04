Toutes les églises catholiques du Sri Lanka resteront fermées et aucune messe ne sera célébrée jusqu'à "l'amélioration de la situation sécuritaire" après les attentats de Pâques, qui ont fait 359 morts dimanche, a annoncé à l'AFP un haut responsable de l'Église locale.

"Sur le conseil des forces de sécurité, nous gardons toutes les églises fermées", a déclaré cette source, ajoutant qu'"il n'y aura aucune messe publique jusqu'à nouvel ordre". Des kamikazes ont notamment frappé dimanche trois églises chrétiennes en pleine messe de Pâques, provoquant un carnage. Le pays d'Asie du Sud a depuis renforcé la sécurité autour des églises, selon des responsables du gouvernement.

La minorité chrétienne représente 7% de la population du pays, à majorité bouddhiste (70%). Colombo est engagé dans une gigantesque traque de suspects liés à ces attaques suicides, attribuées par les autorités au groupe local National Thowheeth Jama'ath (NTJ) et que l'organisation jihadiste État islamique (EI) a revendiquées. Près de 75 personnes ont total ont été interpellées à ce stade de l'enquête sur ces attentats, qui comptent parmi les plus meurtriers dans le monde depuis le 11 septembre 2001. L'armée a annoncé jeudi le déploiement de milliers de soldats supplémentaires pour épauler la police dans les opérations de recherches. L'état d'urgence est entré en vigueur pour donner une plus large latitude aux forces de sécurité.

Encore 16 nouvelles arrestations pendant la nuit

Le Sri Lanka a déployé des milliers de soldats supplémentaires pour épauler la police dans sa traque de suspects après les attentats jihadistes du dimanche de Pâques, qui ont fait près de 360 morts, a annoncé jeudi l'armée. Les forces de l'ordre ont indiqué avoir procédé à 16 nouvelles arrestations la nuit dernière.

L'armée de terre a passé le nombre de ses militaires impliqués dans le dispositif de 1.300 à 6.300. L'armée de l'air et la marine ont elles dépêché 2.000 hommes. "Nous sommes armés du pouvoir de chercher, confisquer, arrêter et détenir grâce à la législation de l'état d'urgence", en place depuis lundi minuit, a déclaré à l'AFP le général de brigade Sumith Atapattu. "Nous participons à des gardes statiques, des patrouilles et aidons à établir des cordons et aux recherches lors d'opérations", a-t-il ajouté. La police a indiqué avoir procédé à 16 nouvelles arrestations dans la nuit pour cette vague d'attaques suicides, attribuées par les autorités au groupe local National Thowheeth Jama'ath (NTJ) et que l'organisation jihadiste État islamique (EI) a revendiquées.

Près de 75 personnes ont total ont été interpellées à ce stade de l'enquête sur ces attentats, qui comptent parmi les plus meurtriers dans le monde depuis le 11 septembre 2001 Des kamikazes ont provoqué un carnage dimanche matin dans trois hôtels de luxe et trois églises, en pleine messe de Pâques, à Colombo et ailleurs dans ce pays de 21 millions d'habitants. Un projet d'attentat contre un quatrième hôtel de luxe de la capitale a échoué. Colombo a reconnu une "défaillance" de l'État en matière de sécurité, les autorités n'ayant pas su empêcher ce bain de sang alors qu'elles disposaient d'informations préalables cruciales.