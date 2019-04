"Pâques endeuillé", "horreur et douleur": la classe politique condamne dimanche unanimement la série d'explosions au Sri Lanka qui ont fait au moins 158 morts dans des églises et des hôtels.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a fait part de son "horreur" et de sa "tristesse" face à la série d'explosions au Sri Lanka dimanche, affirmant que l'Union européenne se tenait "prête à apporter son soutien".

"C'est avec horreur et tristesse que j'ai pris connaissance des attentats au Sri Lanka qui ont coûté la vie à tant de gens. J'offre mes sincères condoléances aux familles des victimes qui s'étaient rassemblées pour prier pacifiquement ou venir visiter ce beau pays. Nous sommes prêts à apporter notre soutien", a affirmé M. Juncker sur Twitter.

Theresa May condamne des actes de violence "effroyables"

La Première ministre britannique Theresa May a dénoncé dimanche comme des "actes de violence (...) réellement effroyables" la série d'explosions meurtrière qui a frappé des églises et des hôtels de luxe du Sri Lanka.

"Nous devons nous unir pour faire en sorte que personne ne doive jamais avoir à pratiquer sa foi dans la peur", a ajouté la dirigeante sur Twitter, adressant ses "plus sincères condoléances" à "toutes les personnes affectées".

Dans un message de Pâques diffusé quelques heures avant cette série d'explosions, Theresa May avait offert son soutien aux chrétiens que leur foi expose à un "immense danger".

"Des églises ont été attaquées. Des chrétiens assassinés. Des familles forcées de fuir leurs maisons", a-t-elle déclaré, dans un communiqué. "Nous devons défendre le droit de chacun, quelle que soit sa religion, à pratiquer sa foi en paix".

Le ministre britannique des Affaires étrangères Jeremy Hunt s'est dit de son côté "profondément choqué et attristé par les attaques horribles perpétrées aujourd'hui contre des églises et des hôtels au Sri Lanka".

"Cibler ceux qui sont rassemblés pour la prière le dimanche de Pâques est particulièrement vicieux", a-t-il tweeté.

Le Premier ministre belge Charles Michel a présenté dimanche ses condoléances aux proches des victimes qui ont péri dans six explosions simultanées au Sri Lanka. "Lorsque la terreur essaie de nous diviser, nous ne pouvons que rester unis", a-t-il écrit sur le réseau social Twitter. Plus tôt dans la matinée, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders avait fermement condamné ces attaques.

"Pensées émues pour toutes les familles endeuillées par ces attentats. Solidarité avec tous les catholiques, visés parce qu'ils vivent leur foi, en ce jour de Pâques", a tweeté le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

"La solidarité n'a ni frontières, ni religion"

En France aussi les marques de soutien abondent. "Pâques endeuillé au Sri Lanka, c'est toute notre humanité qui est blessée", a réagi Nathalie Loiseau, tête de liste LREM pour les élections européennes, appelant au rassemblement "pour lutter contre le terrorisme et défendre nos valeurs de paix, de liberté et d'humanité".

A droite, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour les européennes, s'est dit "bouleversé" par ces "attentats" et, "en cette fête de Pâques endeuillée, uni à toutes les victimes, et à leurs familles". "Quel déchirement, quelle révolte de voir que des chrétiens risquent leur vie pour prier, dans bien des pays", a-t-il ajouté dans un tweet.

Valérie Pécresse, cheffe de file du mouvement Libres! au sein des Républicains (LR), s'est dite "terriblement choquée et infiniment triste de voir ces fêtes de Pâques endeuillées par un lâche et barbare attentat". "S'en prendre ainsi à des croyants en prière est une honte. Contre le terrorisme islamiste plus que jamais le combat continue!", a-t-elle lancé dans un tweet.

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a dit sur Twitter également ses "pensées (qui) vont une fois encore aux Chrétiens persécutés à travers le monde et particulièrement à ceux du Sri Lanka, endeuillés par d'odieux attentats et ciblés pour leur foi".

A la tête de la liste La France insoumise, Manon Aubry s'est dite "de tout coeur avec les victimes et les Sri Lankais dans ce drame": "la solidarité n'a ni frontières, ni religion", a-t-elle tweeté.

"Pâques tragiques pour les chrétiens du Sri Lanka. L'horreur et la douleur. Totale solidarité", a abondé le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

Pour Benoît Hamon, tête de liste de Générations aux élections européennes, ces "attentats (...) dans plusieurs églises au Sri Lanka suscitent tristesse et dégoût".

Cette "violence" et cette "lâcheté" "nous laissent sans voix", a aussi dit Yannick Jadot, tête de liste EELV pour les européennes, en pensant "à toutes ces familles décimées par le fanatisme".

"Pensée toute particulière" également de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, "pour tous les Chrétiens persécutés à travers le monde à cause de leur foi et notamment aujourd'hui victimes d'attaques lâches au Sri Lanka".