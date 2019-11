Emile Bravo poursuit son grand oeuvre autour de la jeunesse de Spirou avec la deuxième partie de L'Espoir malgré tout, qui plonge l'icône, pas encore adulte, dans les horreurs de la guerre. Et, bientôt, aux portes de la Shoah.

Avant Emile Bravo, quand on pensait " Spirou ", des images drôles et fantaisistes nous venaient tout de suite en tête : les inventions farfelues de Champignac, les bêtises de Fantasio, les dictatures de pacotille de Zantafio qu'on éradique au Métomol, des animaux bizarres et hilarants comme le Marsupilami, des maires ridicules, des aventures échevelées, des situations cocasses, des albums légers, marrants... Après avoir refermé les 92 pages de la deuxième partie de L'Espoir malgré tout (1), prévu en quatre albums, c'est une tout autre Histoire, avec un grand H, et une tout autre tonalité : le Spirou imaginé par le français Emile Bravo tente désormais de survivre à Bruxelles pendant la Seconde Guerre mondiale. La vraie : celle qui a vu une armée d'occupation envahir le pays, le fascisme et la famine s'installer, celle qui a cousu des étoiles jaunes sur les chemises des enfants, celle qui a fini par envoyer six millions de Juifs, hommes, femmes, enfants, se faire systématiquement exterminer dans des camps.

