opinion

Soudan : de l'icône au martyr

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

Gaafar Nimeiry, le dictateur à la tête du pays de 1971 à 1985 ; Hassan al-Tourabi, l'homme de l'ombre qualifié dans les années 1990 de "pape noir du terrorisme" pour avoir abrité Carlos et Oussama ben Laden ; Omar el-Bechir, le potentat (1989-2019) accusé par la Cour pénale internationale de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour la répression au Darfour au milieu des années 2000... : depuis cinquante ans, le Soudan n'a pas toujours placé sur un piédestal les plus recommandables de ses enfants.

Aussi, quand la révolution populaire soudanaise lancée en décembre 2018 a offert pour icône Ala'a Salah, une étudiante en ingénierie de 22 ans toute de blanc vêtue juchée sur le toit d'une voiture, on s'est dit qu'après les atrocités du Darfour et la guerre fratricide avec le Soudan du Sud devenu indépendant en 2011, le pays du Nil blanc et du Nil bleu vivait un tournant historique.

