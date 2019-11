Le lanceur d'alerte Edward Snowden a mis en garde lundi contre le "pouvoir implacable" créé par la technologie quand les géants de l'économie numérique oeuvrent de concert avec les gouvernements.

"Lorsque les grandes entreprises et les gouvernements travaillent ensemble, ils sont la main gauche et la main droite d'un même corps et nous assistons à la concentration du pouvoir", a déclaré l'Américain lors d'une vidéo conférence en ouverture du Web Summit, grand-messe européenne des startup et des nouvelles technologies qui a lieu à Lisbonne jusqu'à jeudi.

"Si l'on crée un pouvoir implacable, comment fait-on pour contrôler ce pouvoir quand il est employé contre la population?", a lancé M. Snowden depuis la Russie devant un parterre d'entrepreneurs et d'investisseurs du secteur technologique.

Le gouvernement américain a récemment exhorté les géants de la tech à chercher une "solution technique" pour garantir que les forces de l'ordre puissent avoir un accès aux données cryptées en cas de crimes graves.

Ex-employé du renseignement américain, Edward Snowden vient de publier un livre dans lequel il raconte les raisons qui l'avaient poussé à transmettre en 2013 des dizaines de milliers de documents secrets à plusieurs médias, et à révéler l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'internet.

Tout en reconnaissant que les opinions publiques commencent à prendre conscience des abus qu'il dénonce et que des efforts sont faits notamment en Europe pour défendre le droit à la vie privée des internautes, il a toutefois estimé que "ce n'est pas la protection des données qui pose problème, mais la collecte de données" et la confiance aveugle que doivent accorder les internautes aux intermédiaires technologiques.

Inculpé aux Etats-Unis pour espionnage et vols de secrets d'Etat, son passeport annulé au moment où il transitait par Moscou, Edward Snowden réside en Russie depuis 2013.

Il a demandé la protection de plus de vingt pays, dont la France et l'Allemagne.