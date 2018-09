Séisme et tsunami en Indonésie: 48 morts et des centaines de blessés

Il y a "48 morts, 356 blessés" à Palu, ville de quelque 350.000 habitants frappée par une vague de 1,5 mètre vendredi, a indiqué Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence au cours d'une conférence de presse.

Mais ce bilan pourrait rapidement s'alourdir, a-t-il prévenu: "A Palu (...) il y a des bâtiments, des maisons, qui ont été détruites. (...) des hôtels, des hôpitaux".

"Nous pensons que des dizaines ou des centaines (de victimes) n'ont pas encore été dégagées des décombres. Le principal centre commercial de Palu (...) s'est effondré". "L'hôtel Rua-Rua (...) s'est affaissé, il avait 80 chambres dont 76 étaient occupées", a-t-il détaillé.

Un séisme de magnitude 7,5 selon l'institut américain USGS, a frappé les Célèbes vendredi. Ce tremblement de terre est d'une magnitude plus importante que la série de tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts et environ 1.500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Il a été suivi d'un tsunami à 18H22 locales avec une hauteur de 1,5 m sur la côte proche de Palu.