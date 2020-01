Séisme en Turquie: le bilan passe à 35 morts

Le puissant séisme qui a frappé vendredi l'est de la Turquie a fait au moins 35 morts, selon un bilan encore revu à la hausse dimanche par les autorités. Le précédent faisait état de 31 victimes. Plus de 1.600 personnes ont été blessées dans les provinces d'Elazig et de Malatya, a en outre annoncé dimanche le vice-président turc Fust Oktay.

