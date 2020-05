Sans surprise, Donald Trump, qui avait déjà coupé la contribution financière accordée par son pays à l'OMS, a mis en exécution sa menace de couper les ponts avec l'agence onusienne.

La rupture de Washington avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) constitue "un sérieux revers pour la santé mondiale", a jugé le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, sur Twitter. Soulignant la nécessité de réformer l'institution, il a insisté sur le fait que l'Union européenne devait "s'engager plus" financièrement après la mise à exécution par Donald Trump de sa menace de couper les ponts avec l'OMS qu'il accuse de complaisance envers Pékin.

"Afin que l'OMS ait un avenir, elle a besoin de réformes", a estimé Jens Spahn dans un tweet publié en allemand, anglais et français. Il a souligné que renforcer le rôle de l'UE dans l'organisation serait l'une des priorités de l'Allemagne qui prend le 1er juillet la présidence tournante de l'UE.

C'est un sérieux revers pour la santé internationale. Si @WHO ferait une différence à l'avenir, les réformes sont nécessaires. L'UE doit s'engager plus aussi de manière financière. Ce sera l'une de nos priorités au ministère fédéral de la santé pour notre présidence européenne. — Jens Spahn (@jensspahn) May 30, 2020

Le président américain a annoncé vendredi "mettre fin à la relation" entre son pays et l'OMS, qu'il accuse depuis le début de la pandémie de se montrer trop indulgente avec la Chine, où le coronavirus est apparu en décembre avant de se répandre sur la planète. Les Etats-Unis, qui sont traditionnellement les premiers bailleurs de fonds de l'agence onusienne, vont "rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent", a-t-il déclaré à la presse.

Cette annonce survient alors que la pandémie continue de faire des ravages aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Russie, de plomber l'économie mondiale, et menace de reprendre de l'élan en Corée du Sud.

L'épidémie de coronavirus continue d'isoler les Etats-Unis au niveau de la coopération mondiale. Ils ont notamment été absents de toutes les tentatives pour coordonner une réponse globale à la crise, alors que le pays est lui-même particulièrement touché par le Covid-19. Depuis son élection, Donald Trump ne cesse de prôner une Amérique sur le devant de la scène ("America First"), souvent au prix d'un retrait diplomatique et d'un abandon progressif du multilatéralisme. Bien avant la crise du coronavirus, les alliés européens ont été rabroués par le président américain, pas toujours de manière très diplomate, et les institutions internationales, notamment l'ONU, ont été pointées du doigt et accusées.

Qui finance l'OMS ? Le budget de l'OMS est fixé par périodes de deux ans. Pour les années 2018 et 2019, il s'élève à 5,62 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros). En matière de sommes effectivement versées, les Etats-Unis sont de loin le premier bailleur de l'agence onusienne avec 553,1 millions de dollars. La contribution de la Chine sur ces deux ans s'élève à 7,9 millions de dollars. Le budget provient de deux sources : les contributions fixées pour les Etats membres, qui représentent presque 20% du budget de l'OMS et des contributions volontaires, pour les 80% restants. Concernant les contributions fixées, chaque Etat verse un pourcentage : pour la période en cours, 22% des Etats-Unis et 12 % de la Chine (12%). Les contributions volontaires peuvent être versées par des Etats membres mais aussi par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des acteurs publics ou privés. La Fondation Bill & Melinda Gates est, par exemple, le plus gros contributeur volontaire non étatique.

