Rétro 2018 : Yémen, du carnage aux pourparlers

Le martyre du Yémen va-t-il enfin s'arrêter ? Pris en tenaille entre des rebelles houthis appuyés politiquement par l'Iran et le camp gouvernemental soutenu par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis qui ont déversé sur le pays un déluge de feu, les Yéménites ont déjà payé un lourd tribut : quelque 10 000 morts et plus de 56 000 blessés depuis mars 2015, selon l'Organisation mondiale de la santé.