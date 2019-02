Retrait du traité de désarmement nucléaire: doit-on craindre une deuxième guerre froide ?

"Demain les Etats-Unis vont suspendre leurs obligations dans le cadre du traité INF et lancer le processus de retrait", qui "sera achevé dans six mois à moins que la Russie respecte ses obligations en détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le texte", a déclaré le président Donald Trump dans un communiqué. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré que Washington était néanmoins "prêt" à continuer de discuter avec la Russie "au sujet du désarmement".

...