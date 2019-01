Retour sur 35 jours de "shutdown", le plus long de l'histoire des Etats-Unis (en images)

Donald Trump et les parlementaires ont trouvé un accord pour trois semaines, levant temporairement les mesures imposées par le "shutdown", le plus long de l'histoire des Etats-Unis. Les administrations fédérales étaient partiellement fermées depuis le 22 décembre passé, après l'échec des tentatives de compromis entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget et le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump. Retour sur 35 jours difficiles pour les employés des administrations américaines.