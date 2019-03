RDC: Tshisekedi promet la grâce présidentielle pour les "prisonniers politiques"

"Pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les cent premiers jours" de mon mandat, a déclaré M. Tshisekedi lors d'une cérémonie devant les membres du gouvernement et autres responsables des institutions congolaises. "A cet effet, dans les dix jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées", a annoncé le chef de l'État en présentant son programme pour ses cent premiers jours au pouvoir.

M. Tshisekedi a également promis d'"instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai toutes les mesures nécessaires, dans les conditions prévues par la loi, pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour des délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections" du 30 décembre dernier. "Dans le même ordre d'idée, je vais oeuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines", a-t-il ajouté.

Parmi les personnes considérées comme exilés politiques figure l'opposant Moïse Katumbi, ex-meilleur allié de l'ancien président Joseph Kabila, et qui vit aujourd'hui en Belgique. M. Katumbi est passé à l'opposition en 2015 et a quitté la RDC en mai 2016 pour des raisons médicales en plein démêlés judiciaires. Il n'a pas pu se présenter à l'élection de décembre.

Ancien opposant, Félix Tshisekedi a été investi président de la RDC le 24 janvier pour succéder à M. Kabila (2001-2018). Présentant samedi le programme d'urgence de ses 100 premiers jours à la tête du pays, M. Tshisekedi a fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire, politique, sociale, ... et a fait des promesses pour un mieux être de la population. Quant au secteur de la justice, "je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption" dans le pays, a-t-il ajouté.

S'agissant de l'important secteur économique des mines, "nous allons assainir le climat des affaires par la vulgarisation du nouveau code minier et dans la conclusion des contrats miniers gagnant-gagnant. Je serai attentif aux doléances des opérateurs miniers et autres secteurs à travers un dialogue permanent", a-t-il promis. M. Tshisekedi a appelé les Congolais "au changement de mentalité notamment par le respect de la vie humaine, de droit et de liberté pour tous" et les a invités à faire le suivi de son programme.