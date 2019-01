RDC : Le vote, le comptage... et le changement ?

Noms d'électeurs absents des listes électorales, ouverture tardive ou suppression de bureaux de vote, pannes des " machines à voter " sud-coréennes, files d'attente interminables... : l'organisation des élections présidentielle, législatives et provinciales en République démocratique du Congo (RDC) n'aura pas été irréprochable, loin s'en faut, même si les scrutins se sont déroulés sans incidents majeurs. Dès le 30 décembre, jour du vote, les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, dans les médias locaux et les rapports de collectifs citoyens pour énumérer les lacunes et opacités du rendez-vous électoral tant attendu. A de nombreux endroits, les centres de vote n'étaient pas opérationnels ou ont ouvert avec plusieurs heures de retard. Certains ont été délocalisés ou n'étaient pas répertoriés sur la dernière liste de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), ont constaté les responsables de la mission d'observation électorale Symocel. Plus de 800 ont été installés dans des lieux prohibés - camps militaires, débits de boisson, maisons particulières... - a signalé la Cenco, la Conférence épiscopale congolaise. Des électeurs ne retrouvaient pas leur nom sur les listes affichées et se sont rendus en vain dans plusieurs bureaux de vote. Les machines à voter (MaV), ces écrans tac...