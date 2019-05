RDC: l'épidémie d'Ebola "échappe à tout contrôle"

L'épidémie d'Ebola, dans une région en proie à des conflits de la République démocratique du Congo, est hors de contrôle et pourrait devenir aussi grave que l'épidémie qui a dévasté trois pays d'Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016, ont averti des experts dans The Guardian. Plus de 1 600 personnes ont été infectées dans la province du Nord-Kivu depuis le début de l'épidémie en août.

© Reuters