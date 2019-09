Procédure de déstitution de Trump: le lanceur d'alerte appartient à la CIA

Le lanceur d'alerte ayant signalé l'entretien controversé entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky appartient à la CIA, une des agences du renseignement américain, et avait été affecté à la Maison Blanche, affirme jeudi le New York Times.

© REUTERS/Jonathan Ernst