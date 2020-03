Alors qu'en France les élections municipales ont été maintenues malgré le coronavirus. Les Etats-Unis reporte quant à eux la Primaire pour la présidentielle dans l'Ohio et ferme les bureaux de votes. Ce report n'a pas été généralisé étant donné que Biden a remporté la Primaire dans l'Etat de Washington.

Fermeture des bureaux de vote dans l'Ohio

Les autorités de l'Ohio ont ordonné la fermeture des bureaux de vote quelques heures avant l'ouverture mardi de primaires pour la présidentielle américaine, le gouverneur prenant cette décision contre l'avis d'un juge à cause de la pandémie de coronavirus.

Le gouverneur républicain de l'Ohio, Mike DeWine, a affirmé sur Twitter tard lundi soir que voter en pleine crise du Covid-19 "forcerait les employés des bureaux de vote et les électeurs à se placer dans une situation inacceptable de danger sanitaire d'attraper le virus". Il a ajouté que les autorités chercheraient le moyen de permettre aux électeurs de voter d'une autre façon.

Biden, vainqueur démocrate à Washington

L'ancien vice-président américain Joe Biden a remporté la primaire démocrate dans l'Etat de Washington, selon les prévisions des médias américains NBC, ABC et du New York Times. L'agence de presse AP informe sur base de 95% de bulletins de vote dépouillés que Joe Biden y récolte 37,9% des voix contre 36,4% pour Bernie Sanders.

L'avance de Joe Biden sur son rival est désormais telle qu'elle semble difficile à combler. Les démocrates devaient se prononcer la semaine passée dans six Etats lors d'élections primaires pour désigner le candidat qui défiera Donald Trump lors du scrutin présidentiel le 3 novembre. Joe Biden avait été reconnu vainqueur dans quatre de ces Etats, et devrait désormais l'emporter aussi à Washington. Le sénateur Sanders a remporté plus de voix dans l'Etat du Dakota du Nord. Plusieurs Etats américains devaient se prononcer lors de primaires démocrates mardi, mais ont décidé de reporter la tenue de ces élections en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19.

