Présidentielle en RDC: les scrutins reportés au 30 décembre

"Nous annonçons donc que les scrutins directs présidentiel, législatif national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018", a déclaré M. Nangaa dans une déclaration à la presse à Kinshasa lue après une réunion de la plénière de la Céni. "La campagne se clôture au vendredi 21 décembre comme prévu dans le calendrier", a-t-il dit en réponse à une question. Les résultats seront annoncés "le plus rapidement possible", a-t-il ajouté sans donner d'autres précisions.

Le président de la Céni a justifié ce nouveau report des élections en invoquant les conséquences de l'incendie qui a touché un entrepôt de la Céni à Kinshasa, le 13 décembre dernier. Cet incendie a, selon la Céni, détruit une grande partie du matériel électoral destiné à Kinshasa, la capitale et ville-province qui représente un peu plus de 10% des 40 millions d'électeurs inscrits. Ce matériel comprend les "machines à voter" de fabrication sud-coréenne que la Céni veut utiliser le jour du vote.

La Céni assure avoir acheminé vers Kinshasa des "machines à voter" qu'elle gardait en réserve dans l'intérieur du pays. "Problème tout de même: ce stock-tampon ne contenait pas de bulletin de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud", a déclaré M. Nangaa. "Ainsi cinq millions de bulletins de vote ont été commandés, dont le premier lot d'un million est arrivé à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018", a-t-il détaillé. "Le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre", soit la veille de la date initialement prévue pour les élections, selon lui.

Les "machines à voter" se présentent sous la forme d'un écran tactile dans laquelle l'électeur introduit un bulletin de vote cartonné. L'électeur ou l'électrice clique ensuite des candidats, avant l'impression du bulletin de vote qui doit être glissé dans l'urne. Les responsables de chaque bureau doivent ensuite afficher les procès-verbaux (PV) dans tous les bureaux de vote et de dépouillement à l'issue des opérations de vote. Les élections désormais fixées au 30 décembre doivent désigner le successeur du président Joseph Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Initialement prévues en décembre 2016, elles ont été déjà deux fois reportées, à fin 2017, puis au 23 décembre 2018.