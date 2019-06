Près de 300.000 personnes sont sur le point d'être évacuées dans l'Etat indien du Gujarat (ouest), en prévision de l'arrivée d'une forte tempête tropicale attendue dans deux jours, ont annoncé mardi les autorités.

"Le dernier bulletin des prévisions du département météorologique prévoit que le cyclone Vayu touchera terre (...) tôt dans la matinée du 13 juin", a déclaré un haut responsable de l'Etat, JN Singh, à des journalistes.

"Nous avons identifié 291.000 personnes vivant dans des districts côtiers qui seront évacuées d'ici mercredi après-midi", a ajouté M. Singh à l'issue d'une réunion d'urgence. "Il est prévu que toutes les écoles et collèges des districts côtiers de Saurashtra et Kutch restent fermés les 12 et 13 juin par mesure de précaution", a-t-il pousuivi.

Par ailleurs, 67 abris ont été mis en place pour accueillir les personnes déplacées.

Vayu, une tempête cyclonique actuellement située sur la mer d'Arabie, va gagner en intensité et toucher terre dans le Gujarat jeudi, avec des vents allant jusqu'à 135 km/h et de fortes précipitations, selon les prévisions.