Près de 2.000 migrants arrêtés en juillet et août en Flandre occidentale

La police a interpellé 1.750 migrants au cours des mois de juillet et août en Flandre occidentale. Une centaine ont également été arrêtés lundi sur leur parcours en direction de l'Angleterre, dans le cadre d'une des plus vastes opérations jamais organisées contre l'immigration illégale. Un chiffre bien plus important que l'an dernier et cela représente plus du tiers des chiffres totaux en 2018, selon les informations du gouverneur provincial Carl Decaluwé et relayées par le conseiller provincial Kurt Himpe (N-VA).