Près de 140.000 personnes ont rejoint illégalement l'UE en 2019

Plus de 139.000 personnes ont traversé illégalement les frontières de l'Union européenne en 2019, a annoncé vendredi Fabrice Leggeri, directeur général de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et garde-côtes lors d'une conférence de presse. C'est une chute de 6% par rapport à 2018 mais surtout 92% de moins que le record de 2015, au moment de la crise migratoire. Il s'agit également du niveau le plus bas depuis 2013.