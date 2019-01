Près d'un million de dollars en liquide dérobés chez Mugabe

Début janvier, plusieurs suspects ont comparu devant la justice pour avoir volé 150.000 dollars dans la maison de campagne du nonagénaire, à Zvimba, dans la banlieue de la capitale Harare. Selon des documents présentés au tribunal jeudi, le butin dérobé à l'ancien homme fort du pays atteint en fait 922.000 dollars (812.000 euros). Robert Mugabe avait déposé cet argent dans sa propriété sans en informer qui que ce soit, a indiqué le parquet. Le 6 janvier, elle ne contenait plus que 78.000 dollars, selon The Herald citant des documents en possession du tribunal. Quatre personnes sont poursuivies pour vol, dont Constancia Mugabe, 50 ans, une parente de l'ancien président. Elles ont comparu jeudi devant le tribunal de Chinhoyi (nord) et leur prochaine audience a été fixée au 7 février. Constancia Mugabe disposait des clés de la maison de Zvimba. Les cambrioleurs ont utilisé leur pactole pour acheter voitures, maisons et bétail, selon The Herald. Les dollars américains sont particulièrement recherchés au Zimbabwe, plongé dans une grave crise économique et financière caractérisée par une pénurie de liquidités. La semaine dernière, de violentes manifestations contre la hausse spectaculaire des prix des carburants ont été réprimées par les forces de sécurité. Au moins 12 personnes ont été tuées, selon des ONG. (