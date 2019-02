Près d'un enfant sur cinq vit dans une zone de conflit

Près d'un enfant sur cinq (18%) vit dans des zones touchées par les conflits armés et les guerres, selon un nouveau rapport de l'ONG Save The Children. En tout, pas moins de 420 millions d'enfants vivaient dans des zones touchées par des conflits en 2017. C'est 30 millions de plus que l'année précédente. Jamais ils n'avaient été aussi nombreux au cours des 20 dernières années.