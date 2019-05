Le président russe Vladimir Poutine a publié vendredi un décret donnant de nouveaux noms à des dizaines d'aéroports importants du pays.

Les trois aéroports les plus fréquentés de Moscou - Sheremetyevo, Domodedovo et Vnukovo - prendront respectivement les noms de l'auteur du 19e siècle Alexandre Pouchkine, du scientifique du 18e siècle Mikhail Lomonosov et du concepteur d'aéronefs soviétique Andrei Tupolev. Aucune raison n'a été communiquée sur la raison de ce changement de nom. Un blogueur de la populaire station de radio indépendante Echo de Moscou avait déjà émis l'hypothèse que le changement de noms nécessiterait beaucoup de financement de la part de l'État. "Nouveaux écrans, panneaux, etc., tout cela signifiera de manière compréhensible de nouveaux contrats et d'importantes sommes dépensées", a écrit Fyodor Krasheninnikov à la fin de l'année dernière, au moment de la décision de changer de noms.