Xavier Usanga, sept ans, a été tué devant sa maison. Il est l'un des 13 enfants tués par balles à Saint-Louis, dans le Missouri, en six mois. Dans certains quartiers les enfants ne jouent plus dehors.

Saint-Louis, dans le Missouri, est une ville de plus de 300 000 habitants située sur la rive ouest du fleuve Mississippi. Elle a une bien sinistre réputation : celle de la capitale du meurtre aux États-Unis depuis 2014, avec un taux de 66.1 meurtre par 100,000 personnes. Depuis peu elle a une autre réputation encore plus triste : celle de capitale du meurtre d'enfant par balles. Pas moins de 13 enfants noirs y ont été tués depuis avril. Il ne s'agit pas d'une tuerie de masse, mais d'une accumulation de meurtre isolé. Si cela avait été le cas, la mort de ces 13 enfants aurait figuré parmi les 20 fusillades les plus meurtrières du pays.

