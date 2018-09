Pourquoi Obama fait face à la fronde des noirs de Chicago

Que peut-il arriver de pire ? Militant de terrain apprécié dans votre quartier, vous vous engagez dans la politique et, quelques années plus tard, en usant notamment de votre image d'ancien activiste, vous voilà élu, huit ans durant, à la tête d'une superpuissance - l'homme le plus influent du monde. Votre mandat achevé, vous retournez dans la ville où tout a commencé... et vos anciens compagnons vous battent froid. Résumée à grands traits, c'est l'histoire, triste et amère, de Barack Obama à Chicago.

...