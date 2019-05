Pour l'intellectuel Pinker, "une société sans religion aurait une éthique basée sur le bien-être global"

Rosanne Mathot Journaliste

Steven Pinker défie le pessimisme ambiant en exaltant les valeurs du siècle des Lumières. Dans son dernier livre, Le Triomphe des Lumières, cet intellectuel canado-américain, professeur de psychologie à Harvard, estime que le monde n'est pas au bord du gouffre : criminalité, maladie, malnutrition et pauvreté sont en recul et pourraient continuer de l'être, à condition de valoriser humanisme, science et raison. Un ouvrage à (re)lire, à l'aube des toutes proches élections fédérales et européennes.

Un attentat au Pakistan : les journalistes relatent des événements ponctuels et souvent dramatiques : " Cela tord la vision que les gens ont du monde. " © Belgaimage