Gheorghita, Constantin, Mihaela, Daniela, Remus, Paul... Ils avaient 7, 8, 9 ou 10 ans lorsque les orphelinats du Conducator roumain ont été découverts, à sa chute, fin 1989. La photojournaliste Elisabeth Blanchet les avait alors rencontrés. Sans plus jamais les perdre de vue. Voici ce qu'ils sont devenus.

Par Elisabeth Blanchet

En décembre 1989, à la chute de Nicolae Ceausescu, l'Occident découvrait l'horreur des orphelinats roumains : enfants hagards et affamés, attachés à des barreaux et se balançant sans cesse d'avant en arrière... Ces gosses abandonnés étaient les victimes de la politique ultranataliste mise en place par le dictateur dès la fin des années 1960. Cette dernière imposait aux femmes d'avoir au moins quatre enfants avant de pouvoir accéder à la contraception. Et si les familles n'avaient pas les moyens de les élever, Ceausescu promettait que l'Etat s'en chargerait. Résultat : le taux de natalité est monté en flèche, l'abandon s'est systématisé et les orphelinats ont bourgeonné aux quatre coins du pays, par centaines.

B. (qui veut rester anonyme) Victime de trafic sexuel en Italie, en 2008, elle vit en Suisse et s'est mariée.

Au début des années 1990, ils étaient ainsi plus de 150 000 " orphelins de Ceausescu ". C'est dans un cadre humanitaire que la photojournaliste française (mais basée à Londres) Elisabeth Blanchet a connu certains d'entre eux à l'orphelinat de Popricani, au nord-est de la Roumanie.

Que sont-ils devenus ? Carmen est morte, à 11 ans, sept ans après le tyran roumain, des suites de négligences médicales à l'hôpital de Iasi. Iasi, où on a retrouvé, sous un pont, le corps de Gregoras, victime d'une bataille entre SDF au début des années 2000. Gheorghita, Constantin, Mihaela, Daniela, Remus et Paul, eux, sont toujours en vie.

Daniel Hostic A 12 ans, en 1995. © Elisabeth Blanchet

Daniel Hostic En 2019. Il travaille comme homme à tout faire.

Constantin Urzica A 9 ans, en 1994. © Elisabeth Blanchet

Constantin Urzica En 2019. Il travaille comme ouvrier dans le bâtiment.

Alexandra Stoica et Daniela Hostic Alexandra (à g.) à 13 ans, Daniela, à 14 ans, en 1997. © Elisabeth Blanchet

Alexandra Stoica et Daniela Hostic En 2019. Daniela (à g.) travaille comme ouvrière textile, Alexandra est mère célibataire au foyer.

Ramona Stanica Ramona (à g.) à 10 ans, en 1994. © Elisabeth Blanchet

Ramona Stanica En 2019. Elle travaille dans une pâtisserie.

Paul Costachescu Paul (au centre) à 7 ans, en 1995.

Paul Costachescu En 2019. Il vit dans son ancien orphelinat reconverti en centre de placement pour adultes handicapés. Il y travaille comme jardinier.

Remus Stanica Remus (à dr.) à 9 ans, en 1995. © Elisabeth Blanchet

Remus Stanica En 2019. Il est devenu cuisinier.

Mihai Gabriel A 11 ans, en 1993.

Mihai Gabriel En 2019, avec son épouse Andrea et leur petite fille Anna. Il travaille dans le bâtiment.

Mihaela Capra A 10 ans, en 1995. © Elisabeth Blanchet