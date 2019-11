Le camion ayant emprunté le pont suspendu qui s'est effondré lundi à Mirepoix-sur-Tarn (France) pesait avec son chargement "plus de 40 tonnes", soit plus du double du poids maximal autorisé, a indiqué mardi à l'AFP le maire Eric Oget. L'effondrement du pont a entraîné la mort de deux personnes.

Les plongeurs de la gendarmerie "ont reconnu l'engin et en faisant l'addition du poids du camion, de ce qu'il transportait, de la toupie, on estime à plus de 40 tonnes, largement. C'était un camion de gabarit hors norme, le pont a craqué", a-t-il précisé.