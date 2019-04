Journaliste et Politologue

"Il est rare que Donald Trump ne soit pas en mode campagne", déclare le diplomate américain Bill Richardson. Tour d'horizon de la politique étrangère du président américain.

La nomination de Bill Richardson au prix Nobel de la paix au début de cette année n'avait rien de surprenant. Tous louent l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique pour ce qu'il appelle lui-même sa "diplomatie informelle". Il est particulièrement apprécié pour son rôle de médiateur entre les États-Unis et la Corée du Nord, un pays avec lequel il entretient des liens particuliers. "J'y suis déjà allé huit fois", dit-il. "La première fois, c'était dans les années 1990, lorsque, en tant que membre du Congrès, j'ai essayé de faire revenir deux pilotes américains capturés. Par la suite, à chaque visite, j'ai tenté d'acquérir un peu plus de confiance, y compris au cours des conversations sur le désarmement nucléaire. Ce n'était pas facile, car les Nord-Coréens sont de durs négociateurs. Ils ont l'habitude de poser de grosses exigences et de recevoir beaucoup, sans avoir à faire beaucoup en retour."

...