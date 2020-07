Sous les effets conjugués de températures élevées atteignant jusqu'à 36 degrés Celcius, du manque de précipitations et de vents violents, plusieurs feux de forêts se sont déclarés en Grèce, indiquent vendredi les pompiers.

Attisés par des vents forts, 37 incendies de forêt et feux de brousse ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Plusieurs opérations de grande envergure, mobilisant des hélicoptère et des avions bombardier d'eau, ont été déployées afin d'éteindre les flammes. Un village pour enfants défavorisés situé dans la station balnéaire de Vari, à l'est d'Athènes, a dû être évacué, selon les pompiers. Les autorités grecques n'hésitent pas à faire évacuer camps pour enfants et villages - même si le risque y est minime pour les résidents -, depuis qu'un incendie de forêt à l'est de la capitale a coûté la vie à 100 personnes en 2018.