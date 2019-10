Plus de 60.000 personnes ont été déplacées depuis le lancement d'une offensive de la Turquie contre une milice kurde dans le nord-est de la Syrie, a rapporté jeudi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

"Depuis mercredi, plus de 60.000 personnes ont été déplacées, fuyant les secteurs à la frontière (avec la Turquie), en particulier les zones de Ras al-Aïn et Derbassiyé", a indiqué l'Observatoire, précisant que ces déplacés se dirigeaient vers des territoires plus à l'est, vers la ville de Hassaké.