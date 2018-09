Plongée dans les palais du métro moscovite (en images)

Le métropolitain de Moscou est sans aucun doute le plus beau du monde. Les plus grands architectes de l'ère soviétique ont contribué, dès 1933, à édifier l'un des plus importants éléments du patrimoine russe. Plongée dans ses somptueux souterrains. Par Didier Bizet et Hans Lucas.