De nouveaux signes d'activité croissante du volcan Taal aux Philippines, près de la capitale Manille, ont été enregistrés, ont fait savoir les autorités locales vendredi.

L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (Phivolcs) a affirmé que l'activité dans le cratère principal du volcan Taal présentait "une projection contante de vapeur et de faibles explosions irrégulières".

Les équipes de monitoring ont découvert une nouvelle fissure sur un chemin de randonnée emprunté par les touristes visitant le volcan, situé au milieu d'un lac. "De la vapeur s'échappe de cette nouvelle fissure, ce qui peut générer de petites explosions", explique un des vulcanologues.

Des fissures repérées dans les routes des villes alentours semblent aussi s'être élargies de quelques centimètres, selon l'institut Phivolcs.

Des centaines de tremblements de terre volcaniques ont aussi été enregistrés depuis l'entrée en éruption du volcan le 12 janvier, indiquant "une intrusion magmatique continue sous l'édifice de Taal, qui pourrait mener à davantage d'activité d'éruption", poursuit l'institut, qui maintient l'alerte au niveau 4, le second plus haut niveau. Cela signifie que des éruptions explosives dangereuses sont possibles dans les prochaines heures ou jours.

Le volcan Taal est le deuxième plus actif de l'archipel des Philippines. Il est entré en éruption 33 fois depuis 1572. La dernière remonte au mois d'octobre 1977. Cette année, l'éruption a conduit les autorités à ordonner l'évacuation de milliers d'habitants.

